Рогов заявил, что кандидат в министры обороны Украины Умеров завербован США

Рогов заявил, что кандидат в министры обороны Украины Умеров завербован американцами Фото: REUTERS

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Радио «Комсомольская правда» поделился мнением о кадровых перестановках в Министерстве обороны Украины.

По словам Рогова, решение украинского президента Владимира Зеленского уволить Алексея Резникова и назначить Рустема Умерова, - это не про военные действия.

«Он занимался обналичиванием западных денег и складывал их в карманы чиновников. Умеров это человек, который давно на крючке. Надо понимать, у Резникова слишком большие запросы. Он начал воровать. Резников стал крайне неэффективен, он как кассир, который ворует выручку», - сказал Рогов, отметив, что Зеленский отстрачивал отставку Резникова, так как тот клал ворованные деньги ему в карман.

«Умеров это человек, который давно завербован американцами», - продолжил Рогов. «Уже пару десятков лет он в кругу американских спецслужб. Именно Умеров реализовал за копейки приватизацию крупнейших активов в интересах Запада».

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