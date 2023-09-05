Шойгу: ВС России за август поразили ракетными ударами 34 командных пункта ВСУ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что за минувший август Вооруженные силы (ВС) РФ поразили 34 командных пункта ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в ходе совещания с руководящим составом ВС РФ.

"Российские Вооруженные силы высокоточными ударами продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины", - сказал Шойгу, отметив, что в августе 34 вражеских пункта оперативно-тактического звена управления были уничтожены.

Ранее глава Минобороны РФ также сказал, что потери ВСУ с начала наступления в июне составили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения.