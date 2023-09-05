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НовостиПолитика5 сентября 2023 9:16

Шойгу: ВС России за август поразили ракетными ударами 34 командных пункта ВСУ

ВС РФ продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины, заявил глава Минобороны страны
Дарья ЧИПУРНАЯ
Глава Минобороны России Сергей Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что за минувший август Вооруженные силы (ВС) РФ поразили 34 командных пункта ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в ходе совещания с руководящим составом ВС РФ.

"Российские Вооруженные силы высокоточными ударами продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины", - сказал Шойгу, отметив, что в августе 34 вражеских пункта оперативно-тактического звена управления были уничтожены.

Ранее глава Минобороны РФ также сказал, что потери ВСУ с начала наступления в июне составили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения.