Песков не подтвердил сообщения о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына

Песков опроверг слухи о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент в Кремле не заняты подготовкой встречи Владимира Путина с лидером КНР Ким Чен Ыном.

“Нам нечего вам сказать по этой теме”, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее американское издание New York Times заявило, что лидер Северной Кореи планирует посетить Россию в сентябре 2023 года для проведения переговоров с Владимиром Путиным. По данным источников NYT, Ким Чен Ын может приехать по Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

Напомним, днем ранее министр обороны России Сергей Шойгу допустил проведение совместных военных учений с КНДР.