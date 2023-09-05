Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей за три месяца наступления

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания ведомства заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добились успехов в своем наступлении.

По словам Шойгу, киевский режим, несмотря на колоссальные потери в рядах ВСУ, с начала июня пытается вести наступление, но безрезультатно.

"Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли", - заявил глава российского оборонного ведомства.

Ранее Шойгу заявил, что с момента начала украинского наступления противник лишился 66 тысячи человек и 7,6 тысяч единиц вооружений.