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НовостиПолитика5 сентября 2023 9:37

Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей за три месяца наступления

Киевский режим несет колоссальные потери, заявил глава Минобороны РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания ведомства заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добились успехов в своем наступлении.

По словам Шойгу, киевский режим, несмотря на колоссальные потери в рядах ВСУ, с начала июня пытается вести наступление, но безрезультатно.

"Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли", - заявил глава российского оборонного ведомства.

Ранее Шойгу заявил, что с момента начала украинского наступления противник лишился 66 тысячи человек и 7,6 тысяч единиц вооружений.