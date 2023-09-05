Медведев: спецоперация должна продолжаться до полной победы России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецоперация должна продолжаться до полной победы России и выполнения всех поставленных целей. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

— Виновных в убийстве мирных граждан Донбасса ждет заслуженная кара за все, что они сделали, — подчеркнул Медведев.

По словам политика, Россия должна окончательно победить тех, кто на протяжении восьми лет подвергал собственный народ истреблению и издевательствам.

Медведев добавил, что если Международная комиссия ООН по расследованию нарушений на Украине действительно хочет найти виновных в геноциде и военных преступлениях, то стоит посмотреть в сторону киевского режима.

Дмитрий Медведев напомнил, что если понимать под геноцидом действия, совершаемые для полного или частичного уничтожения какой-либо национальной, этнической, религиозной или же расовой группы, то именно этим и занимались киевские власти на Донбассе более восьми лет, до начала спецоперации.