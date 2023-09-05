ET: Индия изменит название страны на Бхарат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Индии намерено вернуть стране прошлое название — Бхарат. Об этом рассказали в газете The Economic Times, ссылаясь на сообщение главы Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш, которое он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

— Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств, — написал Рамеш.

В газете также отметили, что официальные приглашения на ужин «Большой двадцатки» уже были отправлены под именем «президента Бхарата». В издании подчеркнули, что один из индийских депутатов предложил вычеркнуть название «Индия» из Конституции страны, поскольку оно является символом рабства.

Резолюцию с переименованием страны внесут на специальной сессии парламента, которая будет проходить с 18 по 22 сентября.

Ранее посол Индии в России Паван Капур заявил, что Москва и Дели работают над созданием совместных предприятий по производству оружия. Дипломат отметил, что это будет отличным примером сотрудничества двух стран.