Германия столкнулась с серьезными проблемами в экономике

CNBC: Германия переживает серьезный экономический спад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия вернула себе прозвище "Больной человек Европы" после 1998 года на фоне серьезных экономических проблем в стране. Таким мнением поделился почетный президент института Ifo Ханс-Вернер Зинн в статье для сайта CNBC.

По словам Зинна, экономика некогда ведущей европейской державы пришла в упадок из-за антироссийского курса. После отказа от российского газа власти ФРГ ошиблись в своих ожиданиях позитивных последствий и сейчас имеют на руках высокие цены на энергоносители.

Эксперт отметил, что зависимость Германии от возобновляемой энергии нестабильна, что может обернуться проблемами для бизнеса. Как итог, ФРГ может потерять до трех процентов от текущих промышленных мощностей. Это произойдет в случае, если производство будет переведено в страны с более дешевым газом и электроэнергией. К примеру, США или в Саудовскую Аравию.

Зинн также сказал, что экономический спад Германии - это затяжной процесс. "В нынешней политике Германии не хватает прагматизма", - заключил он.

Ранее KP.RU писал о том, что власти Польши предупредили страны Евросоюза о грядущих проблемах с отоплением предстоящей зимой.