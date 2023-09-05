Захарова: атаки дронов по России подтверждают террористическую сущность Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередные попытки Киева атаковать территорию России при помощи беспилотников в ночь на 5 сентября, подтверждают террористическую сущность Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима, — подчеркнул Захарова.

Дипломат добавила, что не видеть настоящую сущность Киева уже невозможно, даже находясь в самых отдаленных уголках мира.

Ранее Мария Захарова заявила, что атаки Украины по гражданским объектам на территории России не останутся безнаказанными. При этом украинские дроны не могли пролететь такое расстояние без информации от западных спутников.

Помимо этого, Киев продолжает обстреливать гражданские объекты кассетными боеприпасами, при непосредственной поддержке Запада.