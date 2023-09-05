Минфин: первый взнос по льготной ипотеке могут повысить до 20% Фото: Иван МАКЕЕВ

Российские власти обсуждают возможные изменения в программе льготных ипотек, а частности рассматривается повышение первого взноса до 20 процентов. Об этом рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

— Ну действительно, сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение так называемой маржи банков. Это тот добавок, который вносится в формулу, которая применяется потом при расчете того, что должно субсидироваться банку, — добавил Чебесков.

Также в Минфине России подчеркнули, что думают над тем, как сделать весь механизм льготного ипотечного кредитования более стабильным в будущем. Именно поэтому в него будут постепенно вноситься изменения.

Напомним, что ранее стало известно об отмене подтверждения минимального уровня зарплат для IT-специалистов в возрасте до 35 лет при оформлении льготной ипотеки. Правительство России увеличило кредитный лимит по льготной программе с 240 до 500 миллиардов рублей.