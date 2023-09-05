Эрдоган оценил перспективы завершения конфликта на Украине

Президент Турции высказался об украинском конфликте Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на сегодняшний момент перспектив для достижения мира на Украине нет. Об этом турецкий лидер заявил журналистам на борту самолета из Сочи, где у него 4 сентября состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган сказал, что Турция с первых дней украинского конфликта заняла позицию, выступающую за решение вопроса путем диалога и дипломатии.

Турецкий лидер также заявил, что Анкара всегда старалась добиться встречи двух сторон конфликта.

"Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь… К сожалению, конфликт, продолжающийся уже 1,5 года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается", - поделился Эрдоган.

Как писал KP.RU, переговоры президентов России и Турции прошли в понедельник, 4 сентября, в зеленом зале корпуса "Империал" санатория "Русь" в Сочи. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что основной целью встречи глав двух государств была "сверка часов".