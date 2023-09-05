В Кремле раскрыли цель переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

Президенты Турции и России впервые за год встретились в Сочи Фото: REUTERS

Целью встречи президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи была сверка часов по богатому комплексу двусторонних отношений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по региональным проблемам и довели позиции друг друга "из первых уст".

"Эта цель была достигнута, состоялись очень и очень конструктивные и плодотворные переговоры, но достижение каких-то конкретных договоренностей вряд ли было возможно", - сказал Песков, уточнив, что по итогам встречи какой-либо фиксации в письменных или иных документах не планируется.

Напомним, встреча Путина и Эрдогана состоялась в понедельник, 4 сентября, в зеленом зале корпуса "Империал" санатория "Русь", и продлилась примерно три часа. Сайт KP.RU рассказал, что истинной темой переговоров была не зерновая сделка, а санкции.