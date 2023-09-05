Верховная Рада отправила главу Минобороны Украины Резникова в отставку Фото: REUTERS

Верховная Рада проголосовала за отставку министра обороны Украины Алексея Резникова. Об этом рассказал депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

— Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, — написал Железняк.

По словам украинского политика, решение об увольнении главы Министерства обороны Украины поддержали 327 депутатов, а против этого проголосовали четверо парламентариев.

Ранее Кристиан Эш в статье для немецкого журнала Der Spiegel заявил, что решение об увольнении Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины президент Владимир Зеленский принял на фоне увеличения коррупционных скандалов внутри ведомства.

Автор статьи подчеркнул, что возможности для коррупции резко увеличились из-за резкого роста военного бюджета Украины до 20 процентов от ВВП страны.