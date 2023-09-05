Захарова: возврат ядерного оружия США в Британию будет шагом к эскалации

Захарова: Россия расценит размещение ядерного оружия США в Британии как шаг к эскалации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва воспримет как шаг к эскалации перемещение американского ядерного оружия на территорию Британии.

“Если этот шаг будет реализован, нами он будет воспринят как эскалация, как эскалационный шаг, который ведет ровно в противоположном направлении от решения насущной задачи вывода всех ядерных вооружений США из стран Европы”, — сказала дипломат на брифинге 5 сентября.

Ранее в СМИ появлялись заявления, что анализ проекта бюджета ВВС США может свидетельствовать о планах Вашингтона вернуть часть ядерного арсенала в Британию, как это было до 2008 года.

Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Великобритания является извечным врагом России, а любое должностное лицо Соединенного королевства может рассматриваться в качестве законной цели ВС РФ.