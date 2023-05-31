Дмитрий Медведев назвал Великобританию извечным врагом России, а ее политиков - бестолковыми

Дмитрий Медведев назвал Великобританию извечным врагом России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 31 мая, заявил, что Великобритания является извечным врагом России. По мнению чиновника, любое должностное лицо этой страны может рассматриваться в качестве законной цели РФ.

«Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель», - написал Медведев в своем Twitter.

Зампред Совбеза раскритиковал министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли за его заявление о том, что Украина имеет право "проецировать силу" за пределы своих границ.

Медведев назвал британских политиков "бестолковыми", а саму страну "извечным врагом" России. По его мнению, чиновникам в Лондоне стоит помнить, что по международному праву их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны.

Напомним, ранее Клеверли отказался отвечать на вопрос причастности Киева к атакам беспилотников в России. При этом он заявил, что Киев имеет право "проецировать силу" за пределы своих границ. По мнению министра, атаку беспилотников можно назвать частью "украинской самообороны". Клеверли добавил, что не будет предполагать, какой характер был у нападения.

Утром во вторник, 30 мая, два жилых дома Москвы получили незначительные повреждения после падения беспилотников, в результате были эвакуированы жители нескольких подъездов. В Министерстве обороны РФ атаку дронов назвали попыткой теракта со стороны киевского режима. А в МИД России отметили, что у России есть право самым жестким образом ответить на произошедшее.