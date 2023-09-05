Захарова: Россия потребовала от Армении объяснений по ратификации статута МУС, фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Россия запросила у Армении объяснений по ситуации с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в армянском парламенте. Дальнейшие решения Москва будет принимать только исходя из ответа Еревана, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана», - заявила дипломат.

Напомним, что МУС выдал так называемые «ордеры», по которым предполагается «арест» президента России Владимира Путина, и уполномоченной по правам ребёнка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, якобы, за «незаконный» вывоз детей с территории Украины, которых украинские власти бросили одних в зоне боевых действий.

Ранее KP.RU сообщил, что Армения собирается ратифицировать Римский статут МУС, однако уверяет, что он нужен ей только для решения своих претензий к Азербайджану.