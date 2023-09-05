Экс-советник Кучмы Соскин: украинцы могут начать мятеж против Зеленского Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой может привести к народному восстанию.

“Россия готова сейчас подписать соглашение о прекращении огня и так сказать о временных каких-то условиях мира, но это Зеленского не интересует, ему главное сейчас свою диктатуру установить.” — сказал эксперт в своем видеоблоге на YouTube.

Соскин отметил, что с каждым днем революционные настроения на Украине усиливаются, поскольку граждане недовольны проводимой киевским режимом политикой.

Эксперт добавил, что Зеленский вынужден ужесточать мобилизацию из-за крайне тяжелой ситуации на передовой и отсутствия успехов украинских войск в текущем наступлении.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также считает, что Владимира Зеленского в скором времени свергнут или убьют из-за отказа вести мирные переговоры с Россией, поскольку Украина уже оказалась на грани демографической и гуманитарной катастрофы из-за политики Киева.