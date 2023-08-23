Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленского убьют из-за отказа от мира с Россией Фото: REUTERS

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон допустил, что президента Украины Владимира Зеленского в скором времени свергнут или убьют из-за отказа вести мирные переговоры с Россией.

“Я думаю, что наиболее вероятный сценарий — переворот и потеря Зеленским власти. Второй возможный вариант — его убийство. Я не верю, что Зеленский передумает и скажет: Хорошо, давайте договариваться”, — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Джонсон добавил, что из-за отказа киевского режима решать конфликт дипломатическим путем Украина оказалась на грани демографической и гуманитарной катастрофы.

По его данным, страну покинуло более 13 миллионов человек, а в боях на линии соприкосновения погибло около 400 тысяч. Это сопоставимо с потерями американской армии в ходе Второй мировой войны.

Джонсон ранее отмечал, что после неизбежного поражения ВСУ на поле боя Владимира Зеленского в лучшем случае ждет изгнание, поскольку он обманул своих избирателей, которым обещал перемирие с Россией во время предвыборной кампании.

Бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак также считает, что Украине грозит “медленная агония” из-за продолжения военного конфликта на фоне отсутствия перспектив его завершения.