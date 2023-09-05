Блогер Столяров заявил, что они с Ксенией Шойгу остались друзьями после развода, фото: скриншот из видео YouTube-канала «вМесте»

Блогер Алексей Столяров рассказал о том, как прошёл его развод с Ксенией Шойгу, родившей ему первенца в 2021 году. По словам Столярова, они всё равно дружат, несмотря на расставание, и вместе воспитывают дочь Милану. Об этом блогер заявил на YouTube-канале «вМесте».

«Мы хоть и объявили о том, что разошлись, всё равно продолжаем дружить, воспитываем Милану, делаем совместные проекты. Такое ощущение, что мы стали ещё дружнее», - заявил Столяров.

Также блогер указал на то что многие, якобы, обрадовались их разводу, стремясь «откусывать от сильной семьи». Однако у злопыхателей, по словам Столярова, ничего не вышло.

Ранее KP.RU сообщил, что дочь главы Минобороны России Ксения Шойгу заявила о разводе со Столяровым. Тогда она также заявляла, что оба родителя проводят много времени с единственной дочкой.