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НовостиЗдоровье5 сентября 2023 15:46

Врач рассказал, какие заболевания обостряются осенью

Терапевт Беляева: осенью обостряются астма и аллергии
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Врачи советуют внимательнее отнестись к здоровью с наступлением осени

Врачи советуют внимательнее отнестись к здоровью с наступлением осени

Фото: Иван МАКЕЕВ

Осень традиционно считается сезоном простуд. Однако, в это время года могут обостриться и хронические болезни, об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила врач общей практики Мария Беляева.

- Наиболее часто в этот период проявляется бронхиальная астма. В начале осени также обостряются аллергии и инфекции. Причем как вирусной, так и бактериальной природы, - рассказала медик.

По словам Беляевой, также нередко дают о себе знать эмоциональные заболевания: депрессия, апатия и перепады настроения. В случае, если самочувствие ухудшилось, нужно немедленно обратиться к специалисту, считает врач.

Ранее KP.RU сообщил, что новый подвариант коронавируса ВА.2.86 появился совсем недавно - менее месяца назад. Всемирная организация здравоохранения уже прогнозирует рост заболеваемости ковидом этой осенью. Штамм сильно мутировал, имеет более 35 существенных изменений и уже найден в Великобритании, Дании, Израиле, США, Швейцарии и ЮАР.