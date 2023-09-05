Врач рассказал, какие заболевания обостряются осенью

Врачи советуют внимательнее отнестись к здоровью с наступлением осени Фото: Иван МАКЕЕВ

Осень традиционно считается сезоном простуд. Однако, в это время года могут обостриться и хронические болезни, об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила врач общей практики Мария Беляева.

- Наиболее часто в этот период проявляется бронхиальная астма. В начале осени также обостряются аллергии и инфекции. Причем как вирусной, так и бактериальной природы, - рассказала медик.

По словам Беляевой, также нередко дают о себе знать эмоциональные заболевания: депрессия, апатия и перепады настроения. В случае, если самочувствие ухудшилось, нужно немедленно обратиться к специалисту, считает врач.

Ранее KP.RU сообщил, что новый подвариант коронавируса ВА.2.86 появился совсем недавно - менее месяца назад. Всемирная организация здравоохранения уже прогнозирует рост заболеваемости ковидом этой осенью. Штамм сильно мутировал, имеет более 35 существенных изменений и уже найден в Великобритании, Дании, Израиле, США, Швейцарии и ЮАР.