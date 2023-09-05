Врач рассказал, помогут ли БАДы в лечении алкоголизма

Желание выпить можно победить силой воли, уверен врач Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ходит убеждение, что биологически активные добавки могут помочь в борьбе с алкогольной зависимостью. Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал РИАМО, действительно ли стоит положиться на БАДЫ при лечении алкоголизма.

- Роль БАДов в лечении алкогольной зависимости в большинстве случаев ограничивается убеждением в их действии и желании разорвать порочный круг зависимости, - сказал Неронов, добавив, что, в первую очередь для тех, кто хочет победить алкоголизм, необходимы решимость и воля.

- Часть люди страдают алкоголизмом, но не воспринимают ситуацию как зависимость. А считают это вариантом социальной адаптации, элементом расслабления и снятия стресса, - обозначил проблемы медик.

Ранее KP.RU сообщил, что ученые выделили ген, который кодирует выработку в мозгу сигнального белка GDNF, участвующего в росте нейронов, внедрили его в оболочку вируса, способного проникать в клетки мозга и вкололи макакам-алкоголикам. В результате, обезьяны, проходившие лечение, стали пить на 90 процентов меньше тех четверых, которых не лечили.