Президент Румынии Йоханнис опроверг слухи о падении в стране российских БПЛА Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Румынии Клаус Йоханнис опроверг слухи и фейки и о том, что на территории республики якобы упали российские беспилотники. По его словам, ни единой запчасти российских БПЛА не обнаружено в Румынии не было, однако власти страны всё же обеспокоены ведущимися рядом боевыми действиями.

«Могу вам сказать, что не было никакой детали, никакого беспилотника, никакой части какого-либо устройства, которые оказались бы в Румынии», - заявил Йоханнис, в ответ на вопрос о том, не скрывает ли Румыния «падение российских беспилотников».

Румынский лидер подчеркнул, что военные и пограничники осуществляют полный контроль над национальным румынским пространством, и проверили все территории, удостоверившись в отсутствии каких-либо чужеродных объектов.

Ранее KP.RU сообщил, что Румыния опровергла угрозу для себя со стороны российских ударов по украинскому порту Рени.