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НовостиЭкономика6 сентября 2023 7:00

На русский язык перевели практическое пособие для социальных предпринимателей «Влияй по максимуму»

Все желающие могут бесплатно скачать версию издания

Лаборатория социального предпринимательства Фонда «Наше будущее» опубликовала на своем сайте новое руководство «Влияй по максимуму». Издание предназначено как для начинающих, так и для опытных представителей социального бизнеса. В практическом пособии собраны рекомендации, которые помогут им планировать, оценивать и увеличивать положительное социальное воздействие своего предприятия на общество.

Руководство подготовил международный коллектив авторов. Среди них представители институтов и организаций Эстонии, Турции и Великобритании, которые занимаются темой социального предпринимательства. Перевод издания на русский язык выполнили специалисты Фонда «Наше будущее».

В книге излагается авторская методика, которая поможет социальным предпринимателям оценить воздействие бизнеса на жизнь людей и на основе этого разработать стратегию развития своего дела. Кроме того, описан алгоритм по адаптации товаров и услуг для увеличения социальной результативности бизнеса. Пособие уже применяют в работе различные организации. В издании есть приложения, много наглядных примеров, инструментов и схем.

Руководитель образовательных программ Фонда Екатерина Бесшапошникова объясняет, что в нашей стране культура предпринимательства все чаще органично соединяется с желанием служить обществу, людям, своей стране.

– Социальные предприятия в своей деятельности решают не только производственные, организационные, сбытовые, кадровые, финансовые вопросы, но и ставят перед собой социальные цели, достигают их и оценивают свою результативность: как, в какой мере и насколько успешно они решают социальные проблемы конкретных людей, как они отвечают на их запросы и потребности, например, в равном доступе к социальной инфраструктуре в каждом уголке нашей страны,рассказала эксперт.

Сделать первые шаги в такой деятельности и поможет новое издание. По мнению авторского коллектива пособия, социальным предпринимателям нужно формировать мышление, направленное на создание максимального положительного социального воздействия. Такой взгляд может изменить классические представления о бизнесе, где на первый план выходит рентабельность предприятия. Нацеленность на социальное воздействие позволяет разрабатывать более востребованные товары и услуги, стать конкурентоспособными и получать доход, меняя жизнь людей к лучшему, и достичь тем самым социальных и экономических целей предпринимательства.