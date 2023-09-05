Пентагон: США проведут испытания баллистической ракеты Minuteman III Фото: REUTERS

Соединенные Штаты в ночь со вторника на среду хотят провести тестовые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск будет произведен штатно, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, пуск состоится на военно-воздушной базе Ванденберг в Калифорнии. целью запуска ракеты является демонстрация готовности ядерных возможностей Соединенных Штатов и национальных сил ядерного сдерживания.

"Это испытание носит штатный характер, оно было запланировано несколько лет назад", - заявил Райдер в ходе брифинга.

По его словам, США заранее предупредили РФ о намерении провести испытания своей баллистической ракеты в рамках договоренностей.

Между тем, в конце августа 2023 года Корейская Народно-Демократическая республика запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.