Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Фото: REUTERS

Корейская Народно-Демократическая республика запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря», – сказано в сообщении комитета.

Подробностей о дальности и скорости полета ракеты южнокорейские военные не сообщили.

Напомним, в конце июля Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет. За неделю до этого южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила одну баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря. Она была запущена из района Пхеньяна.

ООН заявила о падении запущенной КНДР ракеты в экономической зоне России. Ракета пролетела 1001,2 километра на высоте 6648,4 километра, уточнили во всемирной организации.