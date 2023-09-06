Экипаж парома в Греции сбросил опоздавшего пассажира в море под винты судна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экипаж парома Blue Horizon, отправляясь из Пирея в Ираклион в Греции, вытолкнул 36-летнего пассажира в воду прямо под винты судна. После гибели мужчины весь экипаж был арестован.

Как передает портал «Прото тема», который публикует видео происшествия, все произошло вечером в минувший вторник, 5 сентября.

Судя по кадрам видео, опоздавший пассажир взбегает на аппарель парома, который уже готовится к отплытию, а два члена экипажа сталкивают мужчину на берег. Когда тот снова старается подняться на борт, команда сталкивает его, сбрасывая в воду.

«Усилия человека тщетны, двум крупным членам экипажа удается сбросить его. Мужчина теряет равновесие и падает в море под напор запущенных главных двигателей большого пассажирского парома … Мужчина борется с волнами … вскоре после этого его поднимают уже мертвым», - отмечает портал.

Сообщается, что по распоряжению прокурора паром вернули в Пирей, а членов экипажа и капитана Blue Horizon арестовали. Отмечается, что теперь судовладелец планирует сменить капитана и свой экипаж.

Напомним, накануне стало известно, что акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции с россиянами на борту. Поздно вечером во вторник, 5 сентября, хищники смогли прокусить и правый баллон. Судно потеряло равновесие и начало тонуть. Экипаж удалось спасти.