ЦБ России поддержит рубль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ произведет равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей в период с 14 по 22 сентября 2023 года. Об этом сказано в заявлении регулятора.

«Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния в первом полугодии 2023 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 14 по 22 сентября этого года Банк России продаст 150 млрд рублей, а ежедневный объем этих операций составит 21,4 млрд рублей вместо принятых 2,3 млрд рублей. В заявлении уточняется, что такие меры обусловлена предстоящим 16 сентября текущего года погашением валютного выпуска еврооблигаций.

Напомним, ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки постепенно внесет свой вклад в стабилизацию курса российской валюты.

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