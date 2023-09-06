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НовостиПолитика6 сентября 2023 7:58

"Урановое зерно": в МИД России назвали последствия поставок Запада Украине снарядов с обедненным ураном

Захарова заявила, что страны Запада могут получить с Украины урановое зерно
Дарья ЧИПУРНАЯ
Мария Захарова рассказала о страшных последствиях поставок Запада Украине снарядов с обедненным ураном

Мария Захарова рассказала о страшных последствиях поставок Запада Украине снарядов с обедненным ураном

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада, спонсируя Украину снарядами с обедненным ураном, рискуют получить от Киева "урановое зерно". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Спутник".

"А какое такое зерно с Украины они будут поставлять, если они поставляют на Украину, на территории, контролируемые киевским режимом, снаряды с обедненным ураном", - задалась вопросом Захарова.

Дипломат также упомянула свежую оговорку министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая назвала украинское зерно кокаиновым. По словам Захаровой, зерно с Украины будет не "кокаиновым", а именно "урановым".

"После ее заявления о том, что Украина поставляет "кокаиновое зерно", честно говоря, задумалась: возможно, это те самые часы, которые дважды в день показывают правильное время", - заключила Захарова.

Ранее KP.RU рассказал, чем опасны снаряды с обедненным ураном, поставляемые западными странами на Украину.