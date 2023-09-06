Памятник Юрию Шатунову открыли на Троекуровском кладбище Фото: Иван МАКЕЕВ

Памятник бывшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову, который ушел из жизни в июне 2022 года, был открыт в среду, 6 сентября, на Троекуровском кладбище в Москве.

«Время течет быстротечно. Чуть больше года тому назад мы простились с замечательным артистом Юрием Шатуновым. Сегодня ему исполнилось бы 50 лет», - заявил ведущий церемонии, на которую пришли сотни человек.

Автор памятника, скульптор-портретист Виктория Тищенко рассказала ранее KP.RU, что монумент выполнен из бронзы - долговечного материала, а его высота в 2 метра 16 сантиметров также была выбрана не случайно, поскольку это увеличенный на 1/25 рост Юрия Шатунова (1 метр 73 сантиметра).

Напомним, солист группы «Ласковый май» умер на 49 году жизни 23 июня прошлого года по пути в больницу. Как сообщалось, что причиной смерти стал обширный инфаркт.