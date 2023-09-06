«Смертоносный внедорожник»: Запад шокирован новым оружием России Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Российские самолеты Су-34, вооруженные «Кинжалами», стали большой угрозой не только для Украины, но и для НАТО. Такое мнение выразил военный аналитик Драго Босник в статье для издания InfoBRICS.

— Похоже, Воздушно-космические силы России только что установили на свой «летающий внедорожник» «двигатель суперкара», сделав его более смертоносным, чем когда-либо прежде, — отметил аналитик.

По словам Босника, размещение «Кинжалов» на Су-34 для противников России несет большую угрозу, поскольку количество теперь количество самолетов, способных нести смертоносное оружие, увеличилось в пять раз. Аналитик считает, что такой шаг российских инженеров имеет последствия для большинства стратегических направлений.

Напомним, что ранее сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 применил первую гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне спецоперации. Экипаж самолета был представлен к государственным наградам.