Огромные крысы захватили город в Великобритании Фото: Shutterstock

Мусорщикам теперь запрещено заезжать в один из районов британского города Глазго, который захватили огромные крысы. Об этом пишет Daily Star.

Как уточняет издание, грызуны захватил район Скотстон, местные жители которого теперь могут встретить крыс размером с собак породы чихуа-хуа. Власти города пытаются бороться с такой напастью, однако ничего не получается. В итоге профсоюзы мусорщиков посоветовали своим членам не забирать отходы в захваченных районах.

Главы профсоюзов считают, что работать в окружении грызунов опасно. "Они кусаются и оставляют повсюду помет. Рано или поздно кто-нибудь серьезно заболеет, это лишь вопрос времени", - заявил один из членов профсоюза.

Тем временем жители захваченных территорий возмущаются таким решением, поскольку теперь появится проблема и с переполненными мусорными баками. Представитель городского совета надеется, что нынешние методы борьбы с вредителями «оказывают должное влияние», пообещав, что совет собирается следить за развитием событий.

Напомним, ранее Парижу, который считается одним из самых «крысиных» городов мира, рекомендовали направить для защиты населения «армию из собак и полосатых кошек» из Турции.