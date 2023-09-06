«Планета перенесла сезон кипения»: в ООН заявили о начале климатического кризиса

ООН: лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений Фото: REUTERS

Минувшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш, призвав активизировать действий по борьбе с изменением климата.

«Наша планета только что перенесла сезон кипения - самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис», - заявил глава ООН, отметив, что климат нашей планеты «нарушается быстрее, чем мы можем справиться с экстремальными погодными явлениями».

Напомним, июль этого года стал самым жарким месяцем за всю историю соответствующих наблюдений. Как писал сайт KP.RU, он оказался на 0,33 градуса по Цельсию теплее июля 2019 года, когда был зафиксирован предыдущий рекорд по средней температуре на уровне 16,63 градуса по Цельсию. Специалисты связывали такие изменения с эффектом Эль-Ниньо, когда каждые 2-7 лет в центральной и восточной тропической части Тихого океана растет температура воды.