Глава СВР Нарышкин выразил уверенность, что мир будет многополярным

Нарышкин уверен в грядущей многополярности мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После успешного завершения специальной военной операции (СВО) мир станет многополярным, а Россия внесет весомый вклад в выработку новых норм. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу "Национальная оборона".

"С уверенностью могу утверждать, что мир будет многополярным", - заявил Нарышкин, отметив, что всё к этому идет естественным путем.

Директор СВР добавил, что в многополярном миропорядке Россия будет самобытной цивилизацией.

"Для этого после успешного достижения целей СВО нам еще предстоит внести весомый вклад в выработку отвечающих вызовам XXI века новых норм международного взаимодействия", - заключил Нарышкин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецоперация придала импульс к установлению справедливости и многополярности во всем мире.