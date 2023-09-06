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НовостиПолитика6 сентября 2023 9:57

Глава СВР Нарышкин выразил уверенность, что мир будет многополярным

После завершения СВО Россия предложит нормы для многополярного мира, сказал Нарышкин
Дарья ЧИПУРНАЯ
Нарышкин уверен в грядущей многополярности мира

Нарышкин уверен в грядущей многополярности мира

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После успешного завершения специальной военной операции (СВО) мир станет многополярным, а Россия внесет весомый вклад в выработку новых норм. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу "Национальная оборона".

"С уверенностью могу утверждать, что мир будет многополярным", - заявил Нарышкин, отметив, что всё к этому идет естественным путем.

Директор СВР добавил, что в многополярном миропорядке Россия будет самобытной цивилизацией.

"Для этого после успешного достижения целей СВО нам еще предстоит внести весомый вклад в выработку отвечающих вызовам XXI века новых норм международного взаимодействия", - заключил Нарышкин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецоперация придала импульс к установлению справедливости и многополярности во всем мире.