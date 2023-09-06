Express: Польша послала Москве сигнал, укрепив оборону на границе с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Усиливая оборону на границе с Россией, Польша послала сигнал Москве. Такое мнение выразили в британской газете Express, подчеркнув, что это вызвано опасением роста нестабильности.

— Правящая Польши националистическая партия «Право и справедливость» отдает приоритет обороне на фоне опасений роста нестабильности на восточной границе страны, — подчеркнули в статье.

Также в издании рассказали, что Варшава намерена приобрести еще шесть американских систем ПВО Patriot, которые планируют использовать для усиления безопасности на границе с Россией.

Ранее стало известно, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после начала спецоперации. Польские пограничники рассказали, что с февраля 2022 года в страну въехали почти три миллиона украинцев призывного возраста.