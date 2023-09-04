Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши начали выдавать Украине мужчин призывного возраста, которые незаконным путем покинули страну после начала специальной военной операции (СВО). Об этом информирует издание Rzeczpospolita.

Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которым Владимир Зеленский запретил покидать Украину после 24 февраля 2022 года.

Погранохрана Польши сообщает, что после начала СВО польско-украинскую границу пересекло около 2,87 миллиона граждан Украины призывного возраста. За минувшие полтора года обратно вернулись 2,8 миллионов.

По данным источника, из учета могли выпасть 80 тысяч граждан Украины. Представитель офиса Зеленского Федор Вениславский сказал, что для страны это "значительное число", так как те подлежат мобилизации. Прокуратура Украины может начать преследование уклонистов за рубежом и вернуть их обратно.

Сообщается, что Польша уже выдала Украине тех граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Евросоюз.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин заявил, что Зеленский паникует из-за нехватки людей для ВСУ, которые всеми способами пытаются уклониться от мобилизации.