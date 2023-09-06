Нарышкин: Запад плохо оценил потенциал России в стремлении нанести ей поражение Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Запад неверно оценил потенциал России в своем стремлении нанести государству «военное поражение». Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона».

— Вознамерившись нанести «военное поражение», а затем и вовсе «расчленить» Россию, наши западные противники просчитались. Это касается в первую очередь оценки нашего потенциала, — подчеркнул Нарышкин.

По словам директора СВР, еще в начале 2022 года, западные чиновники давали «фантастические прогнозы о крахе российской экономики» за несколько месяцев под давлением санкций. Соединенные Штаты решили вмешаться в украинский конфликт после неверной оценки потенциала России.

Нарышкин добавил, что в условиях становления многополярного мира, проект «международной изоляции» России — явный анахронизм. Такая идея могла зародиться только у тех, кто ослеплен своим былым могуществом и уже не может увидеть мир, который давно живет по своим правилам.

Сергей Нарышкин выразил уверенность, что мир будет многополярным, а Россия предложит нормы для него после окончания специальной военной операции.