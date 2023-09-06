Госдеп: Блинкен прибыл в Киев, чтобы обсудить потребности Украины Фото: REUTERS

Госдеп Соединенных Штатов подтвердил прибытие в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, отметив, что политик планирует обсудить потребности Украины в вопросах безопасности, энергетики и гуманитарной сфере.

«Энтони Блинкен сегодня прибыл на Украину, чтобы встретиться с высокопоставленными украинскими чиновниками», — приводит телеканал ABC заявление руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Мэттью Миллера.

Глава пресс-службы ведомства также отметил, что госсекретарь собирается сделать «ряд заявлений о том, как США могут продолжить поддерживать Украину в этих областях».

Напомним, накануне телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника, сообщил, что Энтони Блинкен в ходе своего двухдневного визита в украинскую столицу может объявить о новом пакете помощи для Киева в размере более чем 1 миллиарда долларов.