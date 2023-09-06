CNN: Блинкен может объявить о новой помощи Украине более чем на 1 млрд долларов

Энтони Блинкен прибыл в Киев 6 сентября Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего двухдневного визита в Киев может объявить о новом пакете помощи для Украины в размере более чем 1 миллиарда долларов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Сообщается, что Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом украинских чиновников, а также объявит о выделении Киеву более 1 млрд долларов.

Агентство Reuters отмечает, что Блинкен останется в Киеве на ночь.

Ранее KP.RU рассказал, зачем Блинкен на самом деле в срочном порядке прибыл в Киев на фоне кадровых перестановок в украинском министерстве обороны - Алексей Резников покинул пост главы Минобороны, вслед за ним ушли несколько чиновников из ведомства. На пост министра обороны Украины Зеленский предложил Рустема Умерова.