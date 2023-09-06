Песков заявил о настороженности России из-за военных учений США и Армении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы властей Армении провести совместные военные учения с США. По словам Пескова, это вызывает настороженность в Кремле, особенно с учётом нынешней геополитической ситуации.

«По учениям - безусловно, скажем так, это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», - заявил пресс-секретарь.

Как заявляли в парламенте Армении, целью военных учений вместе с американцами станет повышение слаженности и оперативной совместимости, ради более эффективного выполнения миротворческих миссий.

Ранее KP.RU сообщил, что представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Армении ратифицировать Римский статут МУС, несмотря на то, что это очевидно недружественное действие по отношению к Российской Федерации.