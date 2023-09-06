Умер Джулиано Монтальдо, итальянский режиссёр

Кинорежиссер Джулиано Монтальдо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный итальянский режиссёр, сценарист и актёр Джулиано Монтальдо умер 6 сентября 2023 года, в Риме, в собственном доме. Ему было 93 года, как сообщает местное информационное агентство ANSA.

Известно, что семья Монтальдо приняла решение провести похороны режиссёра в узком, закрытом кругу. Дата прощания, а также причина смерти не сообщаются.

Джулиано Монтальдо родился в Генуе, в 1930 году. За свою карьеру он снял более 20 кинокартин, особого внимания для российской аудитории среди которых заслуживают «Демоны Санкт-Петербурга» (2008). Этот фильм был показан в Москве, на международном кинофестивале.

Среди прочих популярных работ режиссёра: «Неприкасаемые» (1969), «Очки в золотой оправе» (1987), «Джордано Бруно» (1973).

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