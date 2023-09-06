СК заочно обвинил полковника ВСУ за организацию ударов по аэродромам в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полковнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергею Бурдинюку заочно предъявили обвинение в диверсии и убийстве в связи с атаками беспилотников на российские аэродромы. Украинский военный объявлен в международный розыск. Об этом сказано в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

«Заочно предъявлено обвинение командиру 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины полковнику Сергею Бурдинюку», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что украинский полковник обвиняется по статьям «Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц», «Убийство двух и более лиц общеопасным способом», а также «Диверсия».

По данным следователей, обвиняемый организовал запуск с Харьковской области Ту-141 «Стриж», которыми в период с 7 октября по 26 декабря прошлого года были нанесены удары по аэродромам России.

Напомним, в августе были объявлены в розыск три генерала Вооруженных сил Украины, которых обвиняют в обстрелах Донбасса.