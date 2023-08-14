МВД России объявило в розыск трех генералов ВСУ

МВД объявило в розыск трех генералов ВСУ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Три генерала Вооруженных сил Украины объявлены в розыск российским МВД. Данные об этом размещены в базе розыска ведомства.

Сообщается, что разыскиваются заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк, а также генерал-майоры ВСУ Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук. Эти высокопоставленные украинские военные причастны к обстрелам Донбасса, в результате которых более ста человек погибли или получили ранения.

Мойсюк, Палагнюк и Ковальчук разыскиваются по уголовным статьям.

Также МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка.

В конце мая Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск по уголовной статье командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Кроме того, полиция ищет главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Также сообщалось, что МВД России объявило в розыск бывших министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего главу Генерального штаба республики Виктора Муженко по обвинению в геноциде русскоязычного населения Донбасса.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Украины за атаку на Крымский мост в субботу 12 августа.