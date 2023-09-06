Пожар на крыше пятиэтажного дома в Новосибирске локализован Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожарные бригады потушили мощный пожар, вспыхнувший на крыше пятиэтажного жилого дома в Новосибирске, на Втором переулке Краснодонском. Прежде чем приступать к борьбе с огнём, спасатели обошли все квартиры, и вывели людей в безопасное место, сообщили в ГУ МЧС региона.

«В 18.47 (14.47 мск) пожарные объявили о ликвидации открытого горения в пятиэтажке на Втором переулке Краснодонском в Новосибирске. На происшествие от МЧС России реагировали 45 человек и 14 единиц техники, в том числе высотной», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным спасателей, всего было эвакуировано 30 человек. В результате пожара частично обрушилась кровля дома. Локализовать огонь удалось приблизительно за час, и ещё почти полчаса на то, чтобы ликвидировать открытое горение.

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