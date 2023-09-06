Посол Соарес: Бразилия заинтересована в прямом авиасообщении с Россией Фото: Иван ВИСЛОВ

Бразилия заинтересована в прямом аваисообщении с Россией, а на данный момент обсуждение этого вопроса находится на ранней стадии. Такое заявление сделал посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес в беседе с ТАСС.

— Я думаю, интерес к установлению прямого авиасообщения есть с обеих сторон. Конечно, нам пока не удалось сделать этого. Но это существенно упростило бы бразильцам посещение России, а россиянам - посещение Бразилии, — подчеркнул посол.

Также Родриго де Лима Баэна Соарес отметил, что работа над этим ведется, но это не самый простой вопрос. По словам посла, открытие прямого аваисообщения существенно увеличит число российских туристов в Бразилии.

Напомним, что ранее между Россией и Мьянмой возобновилось авиасообщение спустя 30 лет. Самолет Янгон — Мандалай — Новосибирск успешно приземлился в аэропорт Толмачево, а по традиции его встретили водяной аркой.