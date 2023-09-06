Турция и Россия договорились о поставке миллиона тонн зерна Фото: REUTERS

Россия и Турция заключили соглашение, в рамках которого оговаривается поставка одного миллиона тонн зерна. Уже в ближайшее время начнётся отработка всех деталей этих поставок, сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Все принципиальные договорённости достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок», - сказал Грушко, во время беседы с журналистами.

Пока что заключена только такая договорённость, однако нерешёнными ещё остаются многие технические вопросы, такие как логистика, стоимость, точное количество зерна в каждой отдельной поставке, страны, в которые затем пойдёт зерно, и так далее.

Ранее KP.RU сообщил, что во время переговоров в Сочи Эрдоган не сумел убедить Путина снова вступить в зерновую сделку.