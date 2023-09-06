Пентагон: США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams Фото: EAST NEWS

Соединенные Штаты выделяют новый пакет военной помощи Украине на 175 млн долларов. В него, в том числе, войдут снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом в среду, 6 сентября, проинформировал Пентагон.

Согласно заявлению, речь идет о поставке 120-миллиметровых снарядов для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. В новый пакет военной помощи также вошли артиллерийские боеприпасы, средства ПВО, навигации и связи.

Сообщается, что пока Киев не получил танки Abrams, но они скоро прибудут в страну.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в статье для KP.RU заявила, что на территории Украины постепенно происходит радиационное заражение почвы из-за использования британских снарядов с сердечником из обедненного урана. Дипломат подчеркнула, что Москва неоднократно предупреждала Киев о последствиях этого решения стран Запада. По мере использования этих боеприпасов Украина превращается в непригодную для жизни территорию, отмечала Захарова.

Сайт KP.RU рассказывал, чем опасны снаряды с обедненным ураном, поставляемые западными странами на Украину.