Блинкен объявил о выделении США помощи Украине на сумму более 1 млрд долларов Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, заявил, что Украине будет выделена дополнительная помощь на общую сумму свыше 1 млрд долларов. Об этом стало известно в ходе его совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

«Сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более 1 млрд долларов», - объявил Блинкен.

Он уточнил, что в эту сумму войдут 665,5 млн долларов, которые будут направлены на военную и гражданскую помощь Киеву.

О том, что Блинкен может заявить о новом пакете помощи для Украины в размере более 1 млрд долларов, ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. По информации СМИ, госсекретарь США должен был сделать это в ходе своего двухдневного визита в Киев.