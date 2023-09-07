Губернатор Голубев: в районе падения БПЛА в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

Губернатор Голубев: в районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС Фото: REUTERS

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на месте падения беспилотников в столице региона ввели режим чрезвычайной ситуации.

“На месте падения БПЛА в границах домов по улице Пушкинская, 39,41,42 с 09:00 введен режим ЧС. В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание”, — заявил губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, в ночь на 7 сентября в Ростовской области силами ПВО Минобороны России были сбиты два украинских беспилотника. Один из них упал за городом, но другой рухнул в Ростове-на-Дону, повредил фасады и остекления нескольких зданий в центре города и ранил одного мирного жителя.

В свою очередь мэр Ростова Алексей Логвиненко уточнил, что в результате происшествия без электричества остались 20 жилых домов. На месте работают все экстренные и коммунальные службы.