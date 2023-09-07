Главреду портала из Хакасии Афанасьеву дали 5,5 лет в колонии за фейки о ВС РФ Фото: REUTERS

Абаканский государственный суд Хакасии приговорил к 5,5 годам колонии главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева, которого признали виновным в распространении недостоверных данных о российской армии. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщили в прокуратуре региона.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также принимая во внимание материалы уголовного дела, в том числе наличие смягчающих наказание обстоятельств, назначил подсудимому наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы», - сказано в заявлении прокуратуры.

Афанасьева также лишили права заниматься журналистской, а также редакторской или издательской деятельностью на срок 2,5 года.

Сообщалось, что в апреле прошлого года Афанасьев разместил на сайте своего издания, в соцсетях и мессенджере ложные данные об участии Росгвардии в специальной военной операции. Как заявляет следствие, были указаны недостоверные сведения о числе погибших, раненых и без вести пропавших сотрудниках ведомства.

Напомним, в конце августа этого года писатель Дмитрий Глуховский*, ранее заочно осужденный за распространение заведомо ложной информации о российской армии, решил обжаловать свой приговор.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента