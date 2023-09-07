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НовостиЭкономика7 сентября 2023 6:46

British American Tobacco продала свой российский бизнес

Предприятия компании в России будут называться ITMS Group
Елизавета КУЗНЕЦОВА
British American Tobacco продала свой российский бизнес

British American Tobacco продала свой российский бизнес

Фото: Shutterstock

Один из крупнейших производителей табачной продукции - компания British American Tobacco (BAT), которая известна такими брендами, как Dunhill, Lucky Strike и Rothmans, объявила о продаже своего российского бизнеса, уточнив, что используемые торговые марки останутся в собственности бизнеса в России.

Как уточняется в сообщении компании, покупателем российского бизнеса стал консорциум, возглавляемый членами управленческой команды «БАТ Россия», а после завершения сделки он «будет полностью владеть обоими предприятиями».

«После эти предприятия будут называться ITMS Group», - отметили в компании, где также сообщили, что соглашение предполагает сохранение трудовых условий для сотрудников компании в течение двух лет после закрытия сделки.

Напомним, уйти из России British American Tobacco сообщила еще в марте прошлого года. Как писал сайт KP.RU, тогда представители компании призвали «всех лидеров и правительств стран принять как можно быстрее надежное решение» в украинском конфликте, используя диалог и дипломатию.