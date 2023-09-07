Командующий армией ПВО и ПРО Огиенко арестован по подозрению в коррупции Фото: Олег ЗОЛОТО

Подозреваемого в получении взятки генерал-майора Константина Огиенко, который ранее занимал пост командующего 1-й ордена ЛЕнина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, отправили в следственный изолятор. Об этом пишет NEWS.ru.

По данным следствия, командующий 4-й дивизией войск противовоздушной обороны (ПВО) генерал-майор Дмитрий Беляцкий по поручению обвиняемого организовал получение взятки в 500 тысяч рублей, которую дали за выделение гражданской организации земель оборонного назначения. Отмечается, что генералы планировали получить 30 млн рублей.

Находившийся под следствием Беляцкий частично признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве. Он рассказал следователям, что конечным получателем денег стал Огиенко. За сотрудничество Беляцкого перевели под домашний арест. Тем временем Огиенко своей вины не признал. На данный момент ему грозит тюремное заключение от восьми до 15 лет.

Сообщается, что сейчас Следственный комитет (СК) России и Министерство обороны РФ проверяют сохранность земельных участков, которая числится за 1-й ордена Ленина армией ПВО и ПРО, предполагая, что их часть могла попасть под застройку.

Напомним, в начале сентября в Москве задержали врио начальника ОМВД по району «Новогиреево» Владимира Пюрвеева по делу о взяточничестве. Как сообщалось, он был задержан во время оперативного эксперимента, а сумма взятки составила 250 тысяч рублей.